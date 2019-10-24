HABER

Tel Abyad’da hayat normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad’da günlük hayat normale dönüyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı.

Tel Abyad’da hayat normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad’da günlük hayat normale dönüyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı ağladığı Tel Abyad’da günlük hayatta hareketlilik yaşanıyor. Esnafların kepenklerini açtığı Tel Abyad’da halk da alışveriş yapıyor. Tel Abyad’da bulunan ve terör örgütü tarafından kapatılan fırınlar da kentin TSK ve SMO tarafından terörden geri alınmasının ardından hizmet vermeye başladı. Tel Abyadlı çocukların güvenle oyunlar oynadığı güvenli bölgeye elektik ve su da verilmeye başlandı.
Tel Abyadlı İsmail, PKK/YPG terör örgütü nedeniyle yaklaşık 5 yıldır zulüm ve haksızlık altında çok zor bir hayat yaşadıklarını ifade etti.

Tel Abyad’da hayat normale dönüyor

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
’Yaralı Pınar’ isimli kaynak suyu hastaların adresi oldu’Yaralı Pınar’ isimli kaynak suyu hastaların adresi oldu
Spil Dağı'nda obruk oluştuSpil Dağı'nda obruk oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Terör örgütü YPG/PKK kiliseyi üsse çevirmiş!

Saldırıları buradan yapmışlar!

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.