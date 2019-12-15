HABER

Tel Abyad’da hayvancılık faaliyetleri yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde siviller hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı.Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad’da siviller temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde siviller hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad’da siviller temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladı. Terör baskısının sona ermesiyle ilçede hayat normale döndü. Hayvancılık faaliyetlerine başlayan bölge sakinleri et ve süt ürünleri yapıyor. Gıda ürünlerinin bir kısmı pazarlardaki tezgah ve dükkanlarda satılırken bir kısmı da köylü tarafından tüketiliyor.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?
'İntihar' denilerek kapatılan dosya yeniden açıldı, hayatını kaybeden kadının tırnağında DNA örneği bulundu'İntihar' denilerek kapatılan dosya yeniden açıldı, hayatını kaybeden kadının tırnağında DNA örneği bulundu
TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesajTBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Ümraniye’de feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması!

Türkiye'den F-35 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.