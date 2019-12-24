HABER

Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:23 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi hizmete girdi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da Mobil PTT şubesi açıldı.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet katıldı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubenin sivillerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Tel Abyad'daki çalışanlarımız ücretlerini PTT şubelerinden alacak. Şubede havale ve ödeme işlemleri yapılabilecek." dedi.

PTT şubesinde, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo gönderimi işlemleri yapılabilecek.

Daha önce Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Bab, Çobanbey, Azez ve Afrin bölgelerinde de PTT şubeleri açılmıştı.

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde 3 sanık hakim karşısındaGamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde 3 sanık hakim karşısında
Şüpheli çantadan kıyafet çıktıŞüpheli çantadan kıyafet çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Abdullah Erin Mobil PTT SUDKOM

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy'de dansçı Berhan Tamalan'ı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de öğrenciyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika duyurusu: Hafta sonu karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.