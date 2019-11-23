HABER

Tel Abyad’da patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada 26 yaralı Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Türkiye’nin Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada 26 yaralı Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Türkiye’nin Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken sınırın Türkiye tarafından 30’u aşkın ambulans bölgeye gönderildi.
Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye’deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa’daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Atlı jandarma turistlerin gözdesi olduAtlı jandarma turistlerin gözdesi oldu
Rusya'dan Türkiye'de kaybolan oğlunu bulmak için geldiRusya'dan Türkiye'de kaybolan oğlunu bulmak için geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Ana, kız, baba, oğul... "Akbaba" operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

Ana, kız, baba, oğul... Hepsi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

Fatih'te ortalık savaş alanına döndü! 15 araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.