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Tel Abyad'da, PKKYPG mayını iki kardeşi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

TEL Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bahtani kardeşler, terör örgütü PKKYPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

TEL Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bahtani kardeşler, terör örgütü PKKYPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre; terör örgütü PKKYPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Zekiye el Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKYPG'nin bölgeden temizlenmesiyle yeniden Tel Abyad'daki evlerine döndü. 12 yaşındaki İyed Bahtani ve 10 yaşındaki kız kardeşi Rines Bahtani, yeniden kavuştukları evlerinin bahçesinde oynarken, terör örgütü PKKYPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu feci şekilde yaralandı. Mehmetçik tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklar, burada tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki İyed'in bir bacağı kurtarılamadı. Anne Zekiye el Yasin, olay sonrası terör örgütü PKKYPG'ye tepki göstererek, Allah YPG'nin belasını versin. Tüm dünya ve tüm herkes sesimizi duysun ki en çok sevdiğim oğlumun ayağının kesilmesine sebep olan YPG'dir. Tüm dünyadan ve devletlerden istiyoruz ki bunları dışarı çıkartsınlar, istemiyoruz. Bunların çıkartılmasını istiyoruz. Kalırlarsa bu olaylar tekrar yaşanır dedi. Türk askerine teşekkür eden acılı anne, Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki, Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG'nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar. Bütün dünya duysun. Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok diye konuştu.

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