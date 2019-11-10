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Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.

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MSB: "PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."MSB: "PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı."
Saman yüklü tır alev alev yandıSaman yüklü tır alev alev yandı
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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG'li teröristler Salık Atik köyü Tel Abyad terör saldırısı

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