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Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:59 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü

Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 çocuk ve 1 kadının öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.

Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mayın Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Tel Abyad tuzak

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