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  3. Tel Abyad’da PTT şubesi açıldı

Tel Abyad’da PTT şubesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile huzurun devam ettiği Suriye’nin Tel Abyad kentinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle Mobil PTT şubesi açıldı.Bankacılık, posta ve kargo hizmetlerinin verileceği PTT Tel Abyad Şubesinin açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad’da görevli 5’inci Komando Taburu Komutanı Cevat Ceyhun, PTT Suriye Koordinatörü Zekeriya Özkan, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo ile davetliler katılım gösterdi.Tel Abyad’lı Mustafa El Musa adlı çocuk, Şanlıurfa’da yaşayan dayısına yazdığı mektubu postaya verdi.

Barış Pınarı Harekatı ile huzurun devam ettiği Suriye’nin Tel Abyad kentinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle Mobil PTT şubesi açıldı.
Bankacılık, posta ve kargo hizmetlerinin verileceği PTT Tel Abyad Şubesinin açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad’da görevli 5’inci Komando Taburu Komutanı Cevat Ceyhun, PTT Suriye Koordinatörü Zekeriya Özkan, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo ile davetliler katılım gösterdi.
Tel Abyad’lı Mustafa El Musa adlı çocuk, Şanlıurfa’da yaşayan dayısına yazdığı mektubu postaya verdi. PTT çalışanları, adres olarak sadece dayısının telefon numarasını zarf üzerine yazan Mustafa El Musa’nın mektubunun mutlaka adresine ulaştırılacağını söyledi.
Tel Abyad’da açılan PTT şubesinin hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, en kısa süre içinde Resulayn’da da bir PTT şubesini hizmete açacaklarını belirterek, “Tüm kurum kuruluşlarımız, yerel meclis ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğiyle her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tel Abyad’da banka şubesi yoktu, para transferi yapılamıyordu. PTT aracılığıyla bu hizmeti de burada sunmuş olacağız. Gümrük kapımızın açılmasıyla ticaret de başlamış oldu. Tüccarlarımızın para transferlerini de gerçekleştirebilecekleri bir hizmeti başlatmış olduk. İnşallah, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne yaraşır, Cumhurbaşkanımızın da yüzünü ağartacak hizmetleri Tel Abyad ve Resulayn’da yerel halkın desteğiyle sunmaya devam edeceğiz” dedi.
PTT Suriye Koordinatörü Zekeriya Özkan da daha önce Cerablus, El-Bab, Afrin, Aziz ve Çobanbey’de PTT şubelerini hizmete sunduklarını, bugün Tel Abyad şubesini hizmete açtıklarını ve önümüzdeki hafta da Resulayn’da mobil PTT şubesini hizmete sunacakları bilgisini verdi. Özkan, şu anda Suriye’de Türkiye’nin kontrolünde bulunan toplam 10 noktada PTT şubesinin hizmet verdiğini ifade etti.

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