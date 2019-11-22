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Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:39 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG?den kurtarılan Suriye?nin Tel Abyad kentinde şehitler için mevlit okutuldu, yıllardır aralarında kan davası bulunan iki aşiret ise barıştırıldı.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG?den kurtarılan Suriye?nin Tel Abyad kentinde şehitler için mevlit okutuldu, yıllardır aralarında kan davası bulunan iki aşiret ise barıştırıldı.

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye?nin Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan yerleşim alanları terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Tüm çağrılara karşın teröristlerin işgaline son vermemesi üzerine Türkiye, 9 Ekim günü Fırat?ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı?nı başlattı. Harekat kapsamında Şanlıurfa?nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn, terör örgütünden arındırıldı. Meskun mahal operasyonlarının sürdüğü kentlerde güvenli hale getirilen alanlara sivillerin geri dönüşü sağlandı. Halen her iki kente zorunlu olarak göç eden sivillerin dönüşü devam ederken bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Tel Abyad ile Resulayn?da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Teröristlerden arındırıldıktan sonra merkezi önemli ölçüde güvenli hale getirilen Suriye?nin Tel Abyad kentinde bugün Cuma namazının ardından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu. Tel Abyad ilçe merkezinde bulunan Mescidi İman Camisinde kılınan namaz sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Namaz için gelenler de olası bombalı saldırıya karşın Türk askerleri tarafından dedektör ile yapılan üst aramasının ardından camiye alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, askerler ile Suriyeli kanaat önderlerinin katıldığı cuma namazının kılınmasının ardından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Türk ve Suriyeliler için mevlit okutuldu. Dualar edilen program sonunda cami çıkışında mevlide katılanlara Türk askerleri tarafından lokum ve çikolata dağıtıldı.

KAN DAVALI AŞİRETLER BARIŞTIRILDI

Cuma namazı ve mevlit programının ardından 17 yıl önce Tel Abyad?da çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından, kavgaya karışan Meşhur ve Siyale Aşireti arasında başlayan kan davasının sonlanması için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile beraberindekiler, Tel Abyad?a 20 kilometre uzaklıktaki Hatuniye Köyü?ne hareket etti. Köy girişinde kalabalık tarafından karşılanan Vali Erin ve beraberindekiler alana kurulan çadırlardan birisine girdi. Burada iki aşiret mensupları ile görüşmeler yapan Vali Erin, kan davasının sonlandırılmasına yönelik çabalarına teşekkür etti. Duaların edilmesinin ardından iki aşiret kan davasını sonlandırdıklarını ilan etti, birlikte 70 koyun kesilerek ve 1 ton bulgur kullanılarak hazırlanan barış yemeğini yedi.

ÇOCUKLARIN ASKER SEVGİSİ

Öte yandan Tel Abyad?a yeniden dönen Suriyeli ailelerin çocukları kendilerini vatanlarına yeniden kavuşturan Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulunuyor. Sokaklarda karşılaşınca sevgi gösterisinde bulunup, öperek teşekkür eden çocuklara Türk askerleri de aynı şekilde karşılık vererek çikolata ve şeker ikram ediyor.

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