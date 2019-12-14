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Tel Abyad’da siviller dükkan ve evlerini tamir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad’da, siviller terör saldırıları sonucu zarar gören evlerini ve dükkanlarını tamir etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad’da, siviller terör saldırıları sonucu zarar gören evlerini ve dükkanlarını tamir etti. Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri da saldırılar sonucu hasar gören ev ve dükkanları tamir eden sivillere yardım etti.
Suriye’de terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları ile tahrip olan mağazalar ve evler siviller tarafından yenilendi. Suriye Milli Ordusu ve Türk silahlı Kuvvetleri’nin de yardımıyla dükkanlar, yollar, evler yeni görünümüne kavuştu.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri bölgede güvenliği sağlarken siviller de güven içinde tamir çalışmalarını sürdürdü. Normal hayatlarına geri dönmeye çalışan siviller, SMO ve TSK’ye yardımlarını sürdüreceğini belirtti. Dükkanlarını tamir eden siviller yolları temizledi, bakım ve onarımını yaptı.
Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen mayın ve topçu saldırıları sonucu çok sayıda bina yıkılmış bazı mağazalar kullanılamaz hale gelmişti. Resmi kaynaklara göre en son gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 10 sivil hayatını kaybetmiş, en az 23 sivil yaralanmış, çevredeki evler ve mağazalar büyük bir zarar görmüştü.

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