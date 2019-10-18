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Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 4,5 yıllık YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi.

Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.

Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı.

AA, ilçede günlük hayatın tüm unsurlarıyla normale döndüğünü, terörün izlerinin hızla silindiğini görüntülemişti.

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Tel Abyad

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