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  4. Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.

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2 sivil hayatını kaybetti 4 sivil de yaralandı Milli Savunma Bakanlığı

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