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Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, askerler tarafından imha edildi.

Hasan KIRMIZITAŞ-Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, askerler tarafından imha edildi.
TSK'nın 9 Ekim tarihinde Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri PKK/PYD'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları devam ediyor. Tel Abyad ilçe merkezi ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama, tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıları tek tek belirliyor. METİ timi tarafından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha ediliyor. METİ timinin patlayıcıları imhası sırasında meydana gelen patlamalar Tel Abyad ile komşu Akçakale'den de duyuluyor.

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