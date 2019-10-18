Tel Abyad'da terörün izleri hızla siliniyor

ÖMER KOPARAN - Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan ilçelerinde günlük hayatlarına kesintisiz biçimde devam ederken, geçici olarak gidenlerin de dönüşü sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad'da hayatın akışı hızla normale dönüyor.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, fırın, market, terzi, manav, restoran, tatlıcı, giyim ve ayakkabı mağazalarının günlük işleyişine devam ettiği görülüyor.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok sivil işlek caddelerde alışveriş yapılırken, ilçenin YPG/PKK'ya ait bez parçalarından temizlenmiş olması dikkati çekiyor.

İlçenin girişlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) teröristlerle girdiği çatışmalar nedeniyle geçici olarak güvenli gördükleri yerlere giden sivillerin dönüşleri de devam ediyor.

Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor.

İlçenin sokaklarında bisiklete binen çocuklar, restoranların, dükkanların önünde sohbet eden yetişkinler terörün izlerinin kısa sürede silineceğini gösteriyor.