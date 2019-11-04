HABER

Tel Abyad’da yaralanan siviller taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 08:53 | Son Güncelleme

Tel Abyad’da dün terör örgütü YPG/PKK tarafından araçla yapılan saldırıda yaralanan siviller, bugün Akçakale Devlet Hastanesinden taburcu edildi.Tel Abyad’da bulunan pazar yerinde dün sivillerin arasına bırakılan patlayıcı yüklü araç patlatılmış, 13 sivil vefat etmiş, 30’a yakın kişi yaralanmıştı.Yaralıların Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavileri sürerken, Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıların taburcu olma işlemleri başladı.

Tel Abyad’da dün terör örgütü YPG/PKK tarafından araçla yapılan saldırıda yaralanan siviller, bugün Akçakale Devlet Hastanesinden taburcu edildi.
Tel Abyad’da bulunan pazar yerinde dün sivillerin arasına bırakılan patlayıcı yüklü araç patlatılmış, 13 sivil vefat etmiş, 30’a yakın kişi yaralanmıştı.Yaralıların Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavileri sürerken, Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıların taburcu olma işlemleri başladı. Tedavileri ve işlemleri tamamlanan Suriyeli siviller, hastaneden ambulanslarla alınarak ülkelerine götürüldü. Yaralılar, Türkiye’de yaşayan yakınlarının refakatinde Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçirilerek ülkelerine götürüldü.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Hafriyat kamyonu, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıHafriyat kamyonu, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

HDP'li Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı devrildi: 2'si polis 4 yaralı

Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı devrildi: 2'si polis 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.