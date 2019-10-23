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Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde günlük yaşam normale dönüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad bir süre önce teröristlerden temizlendi.

Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü kentte günlük yaşamda da hareketlilik yaşanıyor.

Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi.

İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Tel Abyad yaşam

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