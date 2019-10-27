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Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis oluşturuldu - Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "İnşallah bundan sonra Tel Abyad'ı örnek ve pilot şehir haline getireceğiz"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor.

Bu kapsamda ilçede kurulan yerel meclisin üyeleri de seçildi.

Seçimlerin ardından düzenlenen törende konuşan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "süper güç" diye nitelendirilen bazı devletlerin desteğini alan terör örgütlerinin Tel Abyad'da hakimiyet kurmaya çalıştığını ancak TSK ve Türk hükümetinin fedakarlıklarıyla teröristlerin planlarının tarihin çöplüğüne gönderildiğini söyledi.

Tel Abyad gibi Suriye'nin tüm topraklarında halkın kendi yönetimini demokratik bir şekilde belirlemesini arzuladıklarını ifade eden Mustafa, kent halkı içerisinden 23 üyeli Tel Abyad meclisinin seçildiğini vurguladı.

Tüm etnik din gruplarının gözetilerek temsiliyetin oluşturulduğunu anlatan Mustafa, "İnşallah bundan sonra Tel Abyad'ı örnek ve pilot şehir haline getireceğiz. Batılı ülkeler her zaman Fırat'ın doğusunda teröristlerin hakimiyetinde istikrar var diyorlardı ama biz o istikrarın silah gücüyle sağlandığını biliyorduk. Biz bu istikrarı kentin inşasını demokratik şekilde sağlayacağız. Bunu hem rejime hem de tüm dünyaya göstereceğiz." diye konuştu.

Mustafa, Suriye Milli Ordusu'nun gelinen süreçte çok ciddi çabasının olduğuna işaret ederek, son teröristi temizleyene kadar çalışıp şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Tel Abyad ve tüm Suriye için önemli bir günün yaşandığını belirterek, TSK'nin SMO ile beraber verdiği mücadelenin bugün meyvelerinin alındığını dile getirdi.

Tel Abyad ve Rasulayn'daki imarın ve mahalli hizmetlerin yerine getirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüleceğini anlatan Erin, Tel Abyad'ın daha yaşanabilir hale gelmesi için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Çok kısa sürede Tel Abyad'ın sıkıntılarını geride bırakmayı arzuladıklarını bildiren Erin, "Bu çalışmaları temsil kabiliyeti çok yüksek olan meclisimiz yürütecek. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak yıllardır terörün pençesinde olan, acılar yaşayan halkın huzura ve güvene kavuşması için teknik ve danışmanlık anlamında destek olacağız." ifadelerini kullandı.

- Çarşı pazarda hareketlilik

Terör örgütünün temizlenmesiyle beraber her geçen gün hayatın normale döndüğü Tel Abyad'daki çarşı pazardaki yoğunluğun da her geçen gün arttığı gözleniyor.

İnsan yoğunluğunun arttığı Tel Abyad merkezinde kasaptan manava, terziden berbere kadar birçok esnaf da kapılarını açtı.

Önümüzdeki süreçte bölgedeki nüfusun artması bekleniyor.

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Abdurrahman Mustafa Barış Pınarı Harekatı Tel Abyad Yerel Meclis

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