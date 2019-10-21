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Tel Abyad'da YPG/PKK'lıların kazdığı tüneller ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'dan sonra Tel Abyad'da da YPG/PKK'lıların kazdığı iki tünel bulundu - Tünellerden birinin Türkiye sınırına uzandığı görüldü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'lıların kazdığı iki tünel bulundu.

Harekatla YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn'dan sonra bugün Tel Abyad'da da örgütün, Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı iki tünel ortaya çıkarıldı.

Suriye-Türkiye arasındaki gümrüğün Tel Abyad tarafında bulunan tünelin, 2 kilometrelik uzunlukta, beton bloklarla güçlendirilmiş ve Türkiye sınırına uzandığı görüldü.

Tel Abyad’ın doğusunda terk edilmiş bir caminin altından başlayan tünelin yüksekliğinin 170 santimetre, eninin ise 1-1,5 metre civarı olduğu tespit edildi.

AA'nın ulaştığı görüntülerde, tüneldeki yiyecekler ve mayın malzemeleri dikkati çekti.

Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki diğer tünel ise Tel Abyad’ın Mabad bölgesinde bulundu.

Rasulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi, gün içerisinde görüntülenmişti.

YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.

AA, YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı tünel

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