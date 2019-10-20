HABER

Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, terör örgüt YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı - Patlamada yaralanan Tel Abyadlı Ebu Ahmet: - "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı"

ANKARA/TEL ABYAD (AA) - Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ilçesinde terör örgüt YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk üç sivil yaralandı.

Tel Abyad ilçesindeki evine geri dönmek isteyen Ebu Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin avlusunda terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivilin yaralandığını söyledi.

YPG/PKK teröristlerinin bölgeden kaçarken sivillerin evlerini mayınladığını belirten Ebu Ahmet, "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı." dedi.

Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, terör örgütünün aileleri yerlerinden edip her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti.

Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.

Terör örgütü, cami ve kiliseleri karargah olarak kullandığı ilçeden kaçarken Tel Abyad hastanesini de talan edip bazı bölümlerini yakarak kullanılmaz hale getirmişti.

- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgali altına girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için duaAzınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua
Aileler devreye girdi, teslim oldularAileler devreye girdi, teslim oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mayın Tel Abyad

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Van'da deprem

Van'da deprem

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.