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Tel Abyad’daki kan davalı aşiret üyeleri barıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad’da yaşam normale dönerken, aralarında kan davası bulunan aşiret üyelerini barıştırmak için tören düzenlendi.Suriye’nin Halep kentine bağlı Tel Abyad ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Hatuniye köyünde aralarında kan davası bulunan aşiret üyelerini barıştırmak için tören düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad’da yaşam normale dönerken, aralarında kan davası bulunan aşiret üyelerini barıştırmak için tören düzenlendi.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Tel Abyad ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Hatuniye köyünde aralarında kan davası bulunan aşiret üyelerini barıştırmak için tören düzenlendi. Meşhur aşiretinin bireyleri arasında 17 yıldır devam eden ve 5 kişinin ölümüne neden olan kan davasını bitirmek için düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Türk ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı. 5 bin kişinin katıldığı barış töreninde 100 koyun kesilirken, katılımcılara etli pilav ve salata ikram edildi.
Törende konuşan Vali Erin, Barış Pınarı Harekatı’yla bölgeye güven ve huzur geldiğini belirterek, “Harekatın üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugün büyük bir aşiretin iki kolu arasında yaşanan ve 17 yıl süren bir kan davasının barışla neticelenmesine vesile olup, şahit olduk. İnşallah Tel Abyad ve Rasulayn gibi güvenli hale getirilen bölgeleri ihya çalışmalarımız sürecek. Tek temennimiz Suriye’deki insanların barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamalarıdır. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla devam edecek" dedi.
Aşiret üyeleri de barış törenine aracılık edenlere teşekkür etti. Vali Erin ve beraberindeki heyet törenin ardından Türkiye’ye döndü.

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