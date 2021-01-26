Tel Abyad’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 6’ya yükseldi.

Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde bir pazar alanında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Sivil savunma ekipleri, yaralı sayısının 6’ya yüksekliğini açıklarken bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Olay yerine yakın tezgah ve araçlar kullanılmaz hale gelirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

