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Tel Abyad’daki patlamanın ardından bölgeye yardım konvoyu gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:59 | Son Güncelleme

Tel Abyad’daki patlamanın ardından sınırın Türkiye tarafından bölgeye tıbbi malzeme, malzeme, gıda ve kıyafet yardımlarından oluşan 30 araçlık yardım konvoyu gönderildi.Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından sınırın Türkiye tarafından bölgeye 30 araçlık, tıbbi malzeme, gıda, yakacak ve kıyafet yardımlarının yer aldığı 30 araçlık konvoy gönderildi.

Tel Abyad’daki patlamanın ardından bölgeye yardım konvoyu gönderildi

Tel Abyad’daki patlamanın ardından sınırın Türkiye tarafından bölgeye tıbbi malzeme, malzeme, gıda ve kıyafet yardımlarından oluşan 30 araçlık yardım konvoyu gönderildi.
Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından sınırın Türkiye tarafından bölgeye 30 araçlık, tıbbi malzeme, gıda, yakacak ve kıyafet yardımlarının yer aldığı 30 araçlık konvoy gönderildi. AFAD idaresindeki 30 tır, kamyon ve minibüslerden oluşan yardım konvoyu Akçakale sınır kapısından Tel Abyad sınır kapısına hareket etti.
Yardım konvoyu geniş güvenlik tedbirleri arasında Tel Abyad şehir merkezine gönderildi.

Tel Abyad’daki patlamanın ardından bölgeye yardım konvoyu gönderildi

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