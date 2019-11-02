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Tel Abyad’daki saldırıda çok sayıda kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad’da bir pazar yerini hedef alan saldırıda çok sayıda kişi öldü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan YPG sorumlu tutuldu.Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın karşısındaki Tel Abyad kent merkezindeki pazar yerinde öğleden sonra bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Demirören Haber Ajansı (DHA), büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildiğini ve yaralananların Akçakale Devlet Hastenesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Ölü sayısına ilişkin bilgiler çelişkili

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 civarında sivilin de yaralandığı belirtildi.

Alman haber ajansı dpa, kentteki sağlık ekiplerine dayandırdığı verilerde yaşamını yitirenlerin sayısının en az 15 olduğunu, saldırı sonucu en az 30 kişinin yaralandığını belirtti.

En az 13 kişinin öldüğünü duyuran Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda sivillerin yanı sıra Türkiye destekli milislerin de yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını kaydetti.

Saldırının sorumlusu

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak Türkiye saldırıdan YPG'yi sorumlu tuttu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Kalın açıklamasında "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

DW,Reuters,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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