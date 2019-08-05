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Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçaları indirildi.

Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçaları indirildi.
Akçakale'nin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bugün öğleden sonra indirildiği görüldü. Akçakale’den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.

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Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildiTel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi

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