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Tel Abyad'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 22:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki saldırıda yaralanarak tedavi için Türkiye'ye getirilenleri hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi için kente getirilenleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlar tedavi amacıyla Şanlıurfa'ya getirildi.

Vali Erin, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaralılara, tedavi gördükleri Akçakale Devlet Hastanesinde ziyarette bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan yaralıların durumuna ilişkin bilgi alan Erin, sohbet ettiği bazı yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Suriye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Tel Abyad yaralı ziyaret

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