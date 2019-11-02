Tel Abyad'daki terör saldırısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Abyad'daki terör saldırısının, PKK/YPG terör örgütünün gerçek yüzünü ve terör örgütlerini desteklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bir pazar yerinde gerçekleştirdiği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Altun paylaşımında, "Bu terör saldırısı, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü ve terör örgütlerini desteklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu menfur saldırı da göstermiştir ki terör örgütleriyle iş birliği yapmak, bu örgütleri terörden vazgeçirmediği gibi tam tersine onların başka terör saldırıları düzenlemek için kullanacakları yıkıcı ve şiddet dolu kapasitelerini artırmalarını sağlamaktan başka bir işe yaramamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütleriyle iş birliğinin onlara daha fazla kanlı saldırı planlamaları ve düzenlemeleri için gerekli fırsatları ve donanımı sağladığını belirten Altun, şunları kaydetti: