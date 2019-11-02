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Tel Abyad'daki terör saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu terör saldırısı, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü ve terör örgütlerini desteklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" - "Tel Abyad'da düzenlenen saldırı da PKK/YPG'nin bilindik terör yöntemlerini sürdürdüğünü göstermektedir. Bu terör örgütünü destekleyenler, bu saldırıdan ve gelecekte de meydana gelecek benzeri saldırılardan sorumludur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Abyad'daki terör saldırısının, PKK/YPG terör örgütünün gerçek yüzünü ve terör örgütlerini desteklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bir pazar yerinde gerçekleştirdiği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Altun paylaşımında, "Bu terör saldırısı, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü ve terör örgütlerini desteklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu menfur saldırı da göstermiştir ki terör örgütleriyle iş birliği yapmak, bu örgütleri terörden vazgeçirmediği gibi tam tersine onların başka terör saldırıları düzenlemek için kullanacakları yıkıcı ve şiddet dolu kapasitelerini artırmalarını sağlamaktan başka bir işe yaramamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütleriyle iş birliğinin onlara daha fazla kanlı saldırı planlamaları ve düzenlemeleri için gerekli fırsatları ve donanımı sağladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Dış güçlerden aldıkları destekle meşruiyet kazanmaya çalışan terör örgütleri, yeni terör saldırıları için fırsat kollamaktadır. Tel Abyad'da düzenlenen saldırı da PKK/YPG'nin bilindik terör yöntemlerini sürdürdüğünü göstermektedir. Bu terör örgütünü destekleyenler, bu saldırıdan ve gelecekte de meydana gelecek benzeri saldırılardan sorumludur."

Altun, Türkiye'nin sınırları içinde ve ötesinde bu terör örgütüyle mücadelesindeki kararlığını bir kez daha yineleyerek, "PKK/YPG'yi meşrulaştırmaya çalışanların, kendilerini bu saldırının kurbanlarının yerine koymaları ve onları anlamaları gerekmektedir. Terör, çifte standartla başa çıkılabilecek bir tehdit unsur değildir." açıklamasında bulundu.

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