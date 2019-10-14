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Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı

ŞANLIURFA (AA ) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi.

Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti.

Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale bayrak Şanlıufra Tel Abyad

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