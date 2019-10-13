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Tel Abyad’ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.

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