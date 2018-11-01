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Tel Abyadlılar topraklarının YPG/PKK'dan temizlenmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Suriyeliler, topraklarından YPG/PKK'nın çıkarılacağı günün hayalini kuruyor - Suriyeli Ragid Dahiş: "Temennimiz Tel Abyad bölgesinin YPG/PKK'dan temizlenmesidir, bunun için de TSK'dan yardım istiyoruz" - Abdullah İmam: - "Tel Abyad bölgesinden yaklaşık 100 bin insan bu zalim teröristlerin baskı ve zulümleri sonucu Türkiye'ye sığındı. Tek isteğimiz, evlerimizin YPG/PKK ve Kandil'den gelen teröristlerden temizlenmesidir" - Muhammed Abid: "Hepimiz evinize dönmek istiyoruz ama YPG/PKK terör örgütü olduğu için korkuyoruz"

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Suriyeliler, topraklarının terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesini istiyor.

Evleri, tarlaları, mal varlıkları hatta bazılarının çocukları terör örgütünce ellerinden alınıp zorla göçe zorlanan Tel Abyad halkının büyük bölümü, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşıyor.

Tel Abyad'dan ailesiyle tehcir edilen Ragid Dahiş, AA muhabirine yaptığı açılamada, evlerinin ve arazilerinin terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla ellerinden alındığını, baskılar sonucu Türkiye'ye gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Tek umutları olan Türk ordusuna güvendiklerini aktaran Dahiş, şunları belirtti:

"Tel Abyad bölgesinin tamamı Arapların yaşadığı bir bölge ama terör örgütü YPG/PKK, ABD ve dost ülkelerinin desteğiyle neyimiz varsa elimizden zorla aldı. Yaklaşık 30 köyü boşalttıktan sonra da iş makineleriyle yıkıp insanları göçe zorladılar. Temennimiz Tel Abyad bölgesinin YPG/PKK'dan temizlenmesidir, bunun için de TSK'dan yardım istiyoruz."

Abdullah İmam da YPG/PKK'nın kendilerini evlerinden çıkarttıktan sonra yerlerine Kandil'den getirdikleri teröristleri yerleştirdiğini aktardı.

- "Bölgenin YPG/PKK'dan temizlenmesini bekliyoruz"

Artık evlerine ve topraklarına dönmek istediklerini ifade eden İmam, "Tel Abyad bölgesinden yaklaşık 100 bin insan, bu zalim teröristlerin baskı ve zulümleri sonucu Türkiye'ye sığındı. Tek isteğimiz, evlerimizin YPG/PKK ve Kandil'den gelen teröristlerden temizlenmesidir." diye konuştu.

Muhammed Abid de Rakka'dan Tel Abyad bölgesine kadar olan bölgede Arapların yaşadığını söyledi.

Binlerce Suriyelinin YPG/PKK'nın baskı ve tehditleri sonucu Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını dile getiren Abid, şunları kaydetti:

"YPG/PKK bu zulümleri tek başına yapmıyor. ABD ve dostlarının da desteğiyle, silah zoruyla bizleri vatanımızdan ayırdılar. Hepimiz evimize dönmek istiyoruz ama YPG/PKK terör örgütü olduğu için korkuyoruz. Çocuklarımızı alarak DEAŞ'a karşı savaştırıp ölümlerine neden oluyorlar. Bunun için Tel Abyad bölgesinin YPG/PKK'dan temizlenmesini bekliyoruz. ABD'nin YPG/PKK'ya yardım yaptığı açıkça biliniyor. Rakka'da yaklaşık 8 bin kişi ABD'nin bombardımanı sonucu enkaz altında kaldı, bunlardan 2 bininin cesetlerine dahi ulaşılamadı. Beklentimiz, Türkiye'nin bir an evvel bu zalimleri topraklarımızdan çıkartmasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Tel Abyad TSK YPG/PKK

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