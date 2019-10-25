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Tel Abyad’lılara ekmek dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad kentinde sivil halkı ekmek ve yardım malzemeleri dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad kentinde sivil halkı ekmek ve yardım malzemeleri dağıtıldı. Kentte, teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılarak, faaliyete geçirildi.
Türkiye tarafından Tel Abyad’da oluşturulan mobil fırında ekmek pişilerek, bölgedeki sivillere ekmek dağıtıldı. Bölgedeki vatandaşlara çeşitli gıda ve yardım malzemeleri de dağıtılırken, kentte bulunan ve teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılıp, eksikleri tamamlanarak faaliyete geçirildi.
Yıllardır terör zulmü altında bulunduklarını belirten Tel Abyadlılar, Mili Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden sonra Türk sivillerin de bölgede görmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.
Türkiye’nin bölgeye gelerek terör örgütünün zulmünü bitirdiğini belirten yöre halkı, "Türkiye’nin gelmesinden memnunuz. Terör örgütü bizlere zulüm ediyordu. Zorla askerlik adı altında kendi saflarına katılmamızı istiyordu" diye konuştu.
Bölgede tuzaklanan el yapımı patlayıcılar arama tarama faaliyetleri sürerken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınıyor.

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