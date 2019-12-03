HABER

Tel Abyadlılardan Türkiye'ye "okul teşekkürü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:58 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran Türkiye'ye teşekkür etti - Suriyeli çocuk: - "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur"

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran Türkiye'ye teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden paylaşılan videoda, teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılmasıyla ilgili Tel Abyadlıların görüşlerine yer verildi.

Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı bir çocuk, videoda "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur. Türk devletine yardımları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Görüşlerine yer verilen bir kadın ise "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bize elinden gelen yardımı yaptı." dedi.

Diğer Tel Abyadlı ise "Türk askeri sayesinde rahatız. PYD zamanında okul yoktu. Türk askeri ve Türk devletine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Engelli bireyler yaşadıkları sorunları sahneye taşıdıEngelli bireyler yaşadıkları sorunları sahneye taşıdı
Sürücülerin kaçtığı 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandıSürücülerin kaçtığı 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Okul Tel Abyad

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

Erdoğan'dan Londra'da ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Denizli'de korkutan deprem!

Polisi görünce 'Gelmeyin yoksa kafama sıkarım' dedi, sonra teslim oldu

'Gelmeyin yoksa kafama sıkarım!'

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

Çöpten çıktı! 2 bin 300 yıllık...

Trump: ABD, İran'daki protestocuları destekliyor

Trump'tan İran'ı kızdıracak açıklama!

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.