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Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında terör örgütü YPG/PKK'lılarla girilen çatışmalar sırasında yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşü devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

İlçede terörden kurtarılan bölgelerde güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmaları yapılıyor.

Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden siviller, evlerine geri dönmeye devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak, güvence veriyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, 13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı.

AA, 3 gün önce Tel Abyad'dan yaptığı canlı yayında, halkın günlük yaşamını sürdürdüğünü, sükunet ve güven ortamının hakim olduğunu görüntülemişti.

- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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Barış Pınarı Harekatı Tel Abyad TSK

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