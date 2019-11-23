Tel Abyad'ta Bombalı Saldırı

Suriye’nin Tel Abyad kasabasında yaşanan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 20’den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Saldırıya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi de yaralandı” denildi.

Saldırının ardından yaralıların bir kısmının Tel Abyad’ın hemen karşısındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hastaneye getirildikleri belirtiliyor.

Bu ayın başında yine Tel Abyad’da bombalı araçla düzenlenen saldırıda da en az 13 sivil hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

