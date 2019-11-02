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Tel Abyad’ta çalışanlar işlerine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad’ta hayat normale dönmeye başladı.

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad’ta hayat normale dönmeye başladı. İşlerinin başına geri dönen siviller hayatlarından memnun olduklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı ağladığı Tel Abyad’da günlük hayatta hareketlilik yaşanıyor.
İşlerinin başına geçen siviller, terör örgütünün zulmünden kurtuldukları için seviniyor. Tel Abyad’da bulunan ve terör örgütü tarafından kapatılan fırınlar, sanayide çalışanlar da kentin TSK ve SMO tarafından terörden geri alınmasının ardından hizmet vermeye başladı.

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