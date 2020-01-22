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  4. Tel Abyad’ta halk, yeni hayata alışmaya çalışıyor

Tel Abyad’ta halk, yeni hayata alışmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Suriye’nin sınır ilçesi olan Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından adeta bölgenin çekim merkezi oldu.Güvenliğin tam olarak sağlandığı Tel Abyad’ta sadece terör nedeniyle evlerini terk edenlerden değil, komşu kentlerden de göç var.

Suriye’nin sınır ilçesi olan Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından adeta bölgenin çekim merkezi oldu.
Güvenliğin tam olarak sağlandığı Tel Abyad’ta sadece terör nedeniyle evlerini terk edenlerden değil, komşu kentlerden de göç var. Kentteki okullar, hastaneler ve mahkemeler hizmet vermeye başladı. Tel Abyad’ta görev yapmakta olan 420 kişilik yerel polis gücü ise eğitimlerinin Türkiye’de bitmesinin ardından göreve başladı.
Tel Abyad’ta hayatın normale dönmesinin en önemli göstergesi sokak ve meydanlardaki hareketlilik. Ekonomik hayatın yeniden canlandığı kentte sokaklarda kalabalık artmaya başladı. Bakkal, manav, kasaplar tekrar açılırken, seyyar satıcılar da sokağa indi.
Suriye içinde farklı bölgelere kaçan Tel Abyadlılar ilçeye dönmeye başladı. Bu arada 13 Aralık 2019 tarihinde terörden arındırılan Tel Abyad ilçesine Türkiye’den yaklaşık olarak 600 kişi Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı.
Tel Abyad’ta yerel halk meclisi çalışmaya başladı. Kent merkezine, belde ve köylere elektrik ve temiz su veriliyor. Kentte belediye hizmetleri de sağlanırken, sokak ve caddelerdeki çöpler toplanıyor. Tel Abyad’taki tüm insani yardım çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon merkezi tarafından yürütülüyor
Tel Abyad’ta asayiş ve kent güvenliğinin sağlanması için yerel polis gücü şu anda hizmet veriyor. Yerel halktan seçilen ve aralarında kadınların da olduğu 420 kişi Türkiye’de eğitimini aldı. Polisler 13 Ocak’ta Tel Abyad göreve başladı. Yerel polis asayiş olaylarının yanı sıra, terör, kaçakçılık, mali suçlar, örgütlü suçlar ve trafik düzenlenmesinde görev alıyor.
Suriye Tel Abyad sınır kapısı ve Türkiye’nin karşısında yer alan Akçakale Gümrük Kapısı da 7 yıl aradan sonra tekrar tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Bütün bu çalışmalara devam ederken ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay’ı Tel Abyad’ta sevgi mağazası açtı. Türk Kızılay’ı ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını bu mağazada karşılıyor. İhtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklar, kendilerine verilecek puan yüklü kartlarla giyim malzemelerini gelerek mağazadan giyim malzemesi alabilecekler.
Barış Pınarı harekatının ardından Tel Abyad’taki hastane onarılarak sağlık hizmetine başladı. Türkiye’den gelen doktorların görev aldığı hastanede, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda kişi tedavi ediliyor. Ayrıca hastaların ilaç ihtiyaçları da kurulan eczaneden Türkiye tarafından karşılanıyor. Kent merkezinde ve beldelerdeki sağlık ocakları onarılmaya başlanırken, önümüzdeki günlerden itibaren sağlık hizmetinin verilmeye başlanılacağı öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Tel Abyad’ta hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Şehir merkezindeki çarşı bölgesinde esnaf ürünlerini dizip alışverişe hazırlanıyor. Kebapçılar, manavlar ve berberler dükkânlarını açarak müşterilerini hizmet vermeye çalışıyor. Tel Abyad halkı önümüzdeki günlerde barış ve huzurun kalıcı olması temennisinde bulunuyor.

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