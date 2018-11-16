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Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 00:29 | Son Güncelleme

Başkent Tel Aviv'de toplanan bir grup gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı - Protestocu Adele Raemer: - "Gazze’de yaşayan insanların yüzde 95’inin de benim gibi çocuklarına güvenli bir yaşam, masalarına yemek getirmek istediklerine inanıyorum"

TEL AVİV (AA) - İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan bir grup protestocu son yaşanan gerginliğin ardından salı günü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplarla varılan ateşkese karşı çıkarak Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

Gazze çevresindeki Yahudi yerleşimlerinden gelen yaklaşık 400 protestocu Tel Aviv şehir merkezindeki ana yollardan birini trafiğe kapatarak bölgelerinde güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle Başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Bölgelerindeki güvenliğin her geçen gün kötüye gittiğini belirten göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön sana ihtiyacımız yok”, “Bibi istifa, güney yanıyor” benzeri sloganlar atarak, başbakanı hedef aldı.

İsrail’in güneyinde Gazze’ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşimlerinde güvenliğin sağlanmasında Netanyahu hükümetinin yetersiz kaldığını ifade eden göstericiler, “Güney daha fazla sessiz kalmayacak” yazılı pankartlar taşıdı.

Son yaşanan gerginliğin ardından salı günü Filistinli gruplar ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi de eleştiren göstericiler Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginliğin de yaşandığı protesto nedeniyle Tel Aviv şehir merkezindeki bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
Gösteriye katılan Adele Raemer isimli protestocu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Aviv’de yaşayan İsrailliler ile aynı güvenliğe sahip olmadıkları eleştirisinde bulundu.

Bu hafta başında iki gün boyunca savaş yaşandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu anlatan Raemer, gerginliğe nasıl çözüm bulanacağını bilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hükümetteki kişilere sorunları çözmeleri için para ödüyoruz. Bu kişilerin görevlerini yapmasını istiyoruz. Böylece biz de Tel Aviv’de ikamet edenler gibi normal bir hayat yaşayabiliriz.”

Raemer, sorunun çözümü için çok daha fazlasının yapılabileceğine inandığını vurgulayarak, “Bu duruma çözüm olduğuna düşünüyorum. Gazze’de yaşayan insanların yüzde 95’inin de benim gibi çocuklarına güvenli bir yaşam, masalarına yemek getirmek istediklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkese karşı çıkan Savunma Bakanı Avigdor Liberman çarşamba günü görevinden istifa etmişti.

Netanyahu ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Acil durumlarda güvenlik açısından kritik kararlar alındığında düşmandan saklanması gereken bu kararlar her zaman kamuoyuyla paylaşılamaz." diyerek ateşkesi savunmuştu.

- Gazze'de gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Mısır'ın arabuluculuğunda salı günü Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi israil

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