Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto

Son yaşanan gerginliğin ardından salı günü Filistinli gruplar ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi de eleştiren göstericiler Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

İsrail’in güneyinde Gazze’ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşimlerinde güvenliğin sağlanmasında Netanyahu hükümetinin yetersiz kaldığını ifade eden göstericiler, “Güney daha fazla sessiz kalmayacak” yazılı pankartlar taşıdı.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginliğin de yaşandığı protesto nedeniyle Tel Aviv şehir merkezindeki bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Gösteriye katılan Adele Raemer isimli protestocu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Aviv’de yaşayan İsrailliler ile aynı güvenliğe sahip olmadıkları eleştirisinde bulundu.

Bu hafta başında iki gün boyunca savaş yaşandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu anlatan Raemer, gerginliğe nasıl çözüm bulanacağını bilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hükümetteki kişilere sorunları çözmeleri için para ödüyoruz. Bu kişilerin görevlerini yapmasını istiyoruz. Böylece biz de Tel Aviv’de ikamet edenler gibi normal bir hayat yaşayabiliriz.”

Raemer, sorunun çözümü için çok daha fazlasının yapılabileceğine inandığını vurgulayarak, “Bu duruma çözüm olduğuna düşünüyorum. Gazze’de yaşayan insanların yüzde 95’inin de benim gibi çocuklarına güvenli bir yaşam, masalarına yemek getirmek istediklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkese karşı çıkan Savunma Bakanı Avigdor Liberman çarşamba günü görevinden istifa etmişti.