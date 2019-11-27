HABER

Tel Aviv'de Netanyahu'ya destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 01:27 | Son Güncelleme

Gösteriye katılanların sayısı beklentilerin altında kaldı

TEL AVİV (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya destek gösterisi düzenlendi.

Netanyahu'nun partisi Likud tarafından Tel Aviv'deki Sanat Müzesi yakınında düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. "Netanyahu'nun yanındayız", "Netanyahu kar gibi beyaz ve temizdir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sakın vazgeçme" sloganları attı.

Netanyahu taraftarları ile gösteriyi takip eden İsrailli muhabirler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

- Beklenen katılım olmadı

İsrail basını, Likud yetkililerinin gösteriye 10 bin kişinin katılmasını beklediğini ancak katılımcı sayısının 5 bin civarında olduğunu yazdı.

Gösteriye katılanların büyük kısmımın özel otobüslerle şehir dışından getirildiği görüldü.

Netanyahu'nun katılmadığı gösteriye Likud milletvekillerinin büyük kısmınının da gelmemesi dikkati çekti.

Gösteriye katılan Sarit Estriecher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar veren İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'e tepki gösterdi.

Estriecher, kararın İsrail yargısı açısından "berbat" olduğunu ve bu kararla Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin yıkılmak istendiğini iddia etti.

Mandelblit'in aldığı karara rağmen kendisinin Netanyahu hakkındaki görüşünün değişmediğini belirten Estriecher, "İsrail'deki duruma bakın. O (Netanyahu) ülkeyi büyüttü ve İsrail tarihinin en iyi lideri. Bu nedenle onu devirmek istiyorlar. Demokratik yollardan bunu beceremiyorlar çünkü İsrail halkı onu istiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelemiş ve başbakanlıktan istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalabiliyor.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Kahramanmaraş'ta orman yangınıKahramanmaraş'ta orman yangını
4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Manisa'da 3 araç kundaklandı! Benzin dökerek yakmışlar!

Manisa'da 3 araç kundaklandı! Benzin dökerek yakmışlar!

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

Rize’de korkutan orman yangını! 6 saatte kontrol altına alınabildi!

Rize’de korkutan orman yangını! 6 saatte kontrol altına alınabildi!

Trump'ın başı beladan kurtulmuyor! Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Vahşet! Tartıştığı eşini baltayla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.