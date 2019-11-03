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Tel Aviv'de tarihi İstanbul evleri sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 02:41 | Son Güncelleme

Sanatçı Yosef Sibi: - "Bu evlerin yeri burası değil, İstanbul'dur. Çünkü her şeyi detayıyla açıklamaya çalışsam bile buradaki insanlara İstanbul'u anlatamam. Bu evler İstanbul'da sergilenirse o zaman değeri bilinir" - Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tolga Budak: - "Sergi üç ay boyunca ziyarete açık olacak. Bundan sonraki dönemde de buna benzer görünürlüğü olan etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz" - İsrail'deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen: - "Bu tür organizasyonlarla Türkiye'den buraya göçenler arasındaki bağın kopmamasını sağlıyoruz. Aradaki bağ kopmayınca Türkiye ile de bağları kopmamış oluyor"

TEL AVİV (AA) - İstanbul'da doğan ve eğitim alan Dr. Yosef Sibi'nin tarihi İstanbul evlerinden oluşan sergisi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Türk Kültür Merkezinde açıldı.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği ve İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği ve Sibi'nin "Çocukluğumun Anıları" adını verdiği tarihi İstanbul evlerinin maketlerinden oluşan serginin açılışında, Türkiye ve İsrail milli marşları okundu Türkçe ve İbranice şarkılar seslendirildi.

Mini konserin ardından 1943'te İstanbul'da doğan, eğitimin ardından 1969'da İsrail'e yerleşen Sibi’nin yaptığı tarihi İstanbul evlerinin maketlerinden oluşan sergi ziyarete açıldı.

Sergide tarihi İstanbul evlerinin yanı sıra Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik’te doğdu ev ve İstanbul'daki farklı dinlere ait ibadethanelerin maketleri de yer alıyor.

Aynı zamanda tıp doktoru olan Sibi'nin 90'a yakın çalışmasının bulunduğu sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sibi, açılışta yaptığı konuşmada, serginin çok sevdiği İstanbul'u ve çocukluğunu yansıttığını belirterek, 35 yılı aşkın süredir bu maketler üzerinde çalıştığını söyledi.

Her bir maketin yapımının en az 3, 4 ayını aldığını dile getiren Sibi, "Bu evlerin yeri burası değil, İstanbul'dur. Çünkü her şeyi detayıyla açıklamaya çalışsam bile buradaki insanlara İstanbul'u anlatamam. Bu evler İstanbul'da sergilenirse o zaman değeri bilinir." dedi.

Sibi, çevresini İstanbul'u ziyaret etmeleri için yönlendirdiğini belirterek, "Demesinler bana 'ben İstanbul'a gitmekten korkuyorum', korkulacak hiçbir şey yok. İstanbul herkesin, her insanın şehridir, heyecanıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tolga Budak da Türkiye ile İsrail arasındaki kültürel bağların vurgulanması amacıyla sergiyi düzenlediklerini dile getirdi.

İsraillilerin Türkiye'ye karşı ilgisinin olduğunu, sergiyle bu ilgiyi daha da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Budak, "Sergi üç ay boyunca ziyarete açık kalacak. Bundan sonraki dönemde de buna benzer görünürlüğü olan etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen ise birliklerinin en önemli amaçlarının Türk ve İsrail toplumu arasındaki bağları diri tutmak ve Türkiye'den İsrail'e göçenlerin kendi arasındaki iletişimi korumak olduğunu kaydetti.

Gülerşen, "Bu tür organizasyonlarla Türkiye'den buraya göçenler arasındaki bağın kopmamasını sağlıyoruz. Aradaki bağ kopmayınca Türkiye ile de bağları kopmamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, üç ay boyunca perşembe ve cuma günleri ziyarete açık olacak.

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