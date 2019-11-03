Tel Aviv'de tarihi İstanbul evleri sergisi

Sibi, açılışta yaptığı konuşmada, serginin çok sevdiği İstanbul'u ve çocukluğunu yansıttığını belirterek, 35 yılı aşkın süredir bu maketler üzerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği ve İsrail'deki Türkiyeliler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği ve Sibi'nin "Çocukluğumun Anıları" adını verdiği tarihi İstanbul evlerinin maketlerinden oluşan serginin açılışında, Türkiye ve İsrail milli marşları okundu Türkçe ve İbranice şarkılar seslendirildi.

Her bir maketin yapımının en az 3, 4 ayını aldığını dile getiren Sibi, "Bu evlerin yeri burası değil, İstanbul'dur. Çünkü her şeyi detayıyla açıklamaya çalışsam bile buradaki insanlara İstanbul'u anlatamam. Bu evler İstanbul'da sergilenirse o zaman değeri bilinir." dedi.

Sibi, çevresini İstanbul'u ziyaret etmeleri için yönlendirdiğini belirterek, "Demesinler bana 'ben İstanbul'a gitmekten korkuyorum', korkulacak hiçbir şey yok. İstanbul herkesin, her insanın şehridir, heyecanıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tolga Budak da Türkiye ile İsrail arasındaki kültürel bağların vurgulanması amacıyla sergiyi düzenlediklerini dile getirdi.

İsraillilerin Türkiye'ye karşı ilgisinin olduğunu, sergiyle bu ilgiyi daha da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Budak, "Sergi üç ay boyunca ziyarete açık kalacak. Bundan sonraki dönemde de buna benzer görünürlüğü olan etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen ise birliklerinin en önemli amaçlarının Türk ve İsrail toplumu arasındaki bağları diri tutmak ve Türkiye'den İsrail'e göçenlerin kendi arasındaki iletişimi korumak olduğunu kaydetti.

Gülerşen, "Bu tür organizasyonlarla Türkiye'den buraya göçenler arasındaki bağın kopmamasını sağlıyoruz. Aradaki bağ kopmayınca Türkiye ile de bağları kopmamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, üç ay boyunca perşembe ve cuma günleri ziyarete açık olacak.

