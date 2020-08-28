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Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ticari uçuşlar başlıyor

28.08.2020 21:03 | Son Güncelleme

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk ticari uçuş Pazartesi günü yapılacak.

İsrail ve ABD'den resmi bir heyet de uçakta yer alacak.İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) diplomatik ilişkileri başlatma kararının ardından, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk ticari uçuş Pazartesi günü yapılacak. Uçakta, ABD ve İsrail'den resmi bir heyet de yer alacak. İsrail havayolu şirketi El Al Airline’ın sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada “Resmi İsrail heyeti ilk kez direkt bir uçuşla Abu Dabi’ye gidecek” dedi. ABD Başkanı Donald' Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gidecek heyette yer alacağı belirtildi.

İsrail hükümetinin verdiği bilgilere göre, Abu Dabi'de yapılacak temaslarda iki ülke arasında havacılık, turizm, ticaret, sağlık, enerji ve güvenlik konularındaki işbirliğinin artırılması ele alınacak.

İsrail ve BAE, Ağustos ayının başında diplomatik ilişkileri başlatacaklarını duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail ile diplomatik ilişkiler kuran üçüncü Arap ülkesi. İki ülke arasındaki normalleşme süreci, ABD’nin arabuluculuğu ile gerçekleşmişti. Batı dünyası bu kararı olumlu karşılarken, Filistin ve Türkiye karara serttepki göstermişti.

AFP/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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