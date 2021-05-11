Tel Aviv’e Roket Saldırısı

Bu açıklamadan sonra da Tel Aviv çevresinde alarm sesleri ve patlama sesleri duyuldu. Gelen roketleri etkisiz hale getirmek üzere hava savunma sistemi füzeleri ateşlendi.

Saldırıdan kısa süre sonra Hamas ve İslami Cihad örgütü, Tel Aviv’e bir diziz roket atarak karşılık vereceklerini açıkladı.

Gazze’de İsrail’in vurduğu yüksek katlı binadan yoğıun bir siyah dumanın yükseldiği görüldü. Binanın Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın siyasi lider kadrosuna ait bir ofisin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlikte karşılıklı hava saldırılarının boyutu artıyor. Görü tanıklarına göre, Gazze Şeridi’nde Salı gecesi 13 katlı bir bina İsrail’in hava saldırısı sonucu yerle bir olurken, buna misilleme olarak Gazze’den de Tel Aviv’e roketler fırlatıldı. Roket saldırısında üç kişinin yaralandığı belirtilirken, İsrail televizyonu Kanal 12 olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kentte büyük bir panik yaşanırken, yayalar korunaklı yerlere sığındı, restoranlardaki müşteriler de kendilerini dışarıya attı, kimileri de kaldırımlara yattı. İsrail televizyon kanalları, Tel Aviv’in dışındaki Holon semtinde üç kişinin yaralandığını bildirdi. Kanal 12 televizyonu da bir kişinin hayatını kaybettiği haberini geçti.

İsrail Havalimanı İdaresi, savunma sistemlerinin faaliyet göstermesine imkan vermek için Tel Aviv’in Ben Gurion havaalanından uçakların kalkışını askıya aldığını açıkladı.

ABD’den taraflara itidal çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı da her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

Hamas’ın askeri kanadından yapılan açıklamadaysa, “Sözümüzü yerine getiriyoruz. Kassam Tugayları, düşmanın yerleşim kulelerini hedef almasına yanıt olarak, 130 roketle, Tel Aviv ve çevresindeki yerlere karşı en büyük roket saldırısını başlatıyor” ifadesi kullanıldı.

Bundan birkaç saat önce İsrail, Gazze semalarına 80 bombardıman uçağı göndermiş ve sınıra çok sayıda tank yığmıştı.

