Tel Aviv’e Roket Saldırısının Ardından İsrail Gazze’yi Vurdu

Pazartesi günü sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin Tel Aviv’de bir binaya isabet etmesi ve yedi kişinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde bazı Hamas hedeflerini vurdu.

Reuters haber ajansına konuşan tanıklar Gazze’de patlamalar duyduklarını bildirdi.

Filistin güvenlik güçleri ve yerelbasın kuruluşları İsrail’in hedeflerinden birinin Gazze’de örgüte ait donanma mevzisi diğerininse Hamas’a ait bir eğitim kampı olduğunu belirtti.

Her iki hedefin de saldırılar öncesinde boşaltılmış olduğu sanılıyor.

Washington’da Başkan Donald Trump’la görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’nden yapılan roketli saldırıya sert şekilde yanıt vermeye başladığını belirtmişti.

Roket saldırısına hoşgörü göstermeyeceğini söyleyen Netanyahu “Biz konuştuğumuz sırada İsrail bu sebepsiz öfkeye sert şekilde yanıt veriyor” diye konuştu.

Netanyahu, “İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır” dedi.