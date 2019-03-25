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Tel Aviv’e Roket Saldırısının Ardından İsrail Gazze’yi Vurdu

25.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

Pazartesi günü sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin Tel Aviv’de bir binaya isabet etmesi ve yedi kişinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde bazı Hamas hedeflerini vurdu

Tel Aviv’e Roket Saldırısının Ardından İsrail Gazze’yi Vurdu

Pazartesi günü sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin Tel Aviv’de bir binaya isabet etmesi ve yedi kişinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde bazı Hamas hedeflerini vurdu.

Reuters haber ajansına konuşan tanıklar Gazze’de patlamalar duyduklarını bildirdi.

Filistin güvenlik güçleri ve yerelbasın kuruluşları İsrail’in hedeflerinden birinin Gazze’de örgüte ait donanma mevzisi diğerininse Hamas’a ait bir eğitim kampı olduğunu belirtti.

Her iki hedefin de saldırılar öncesinde boşaltılmış olduğu sanılıyor.

Washington’da Başkan Donald Trump’la görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’nden yapılan roketli saldırıya sert şekilde yanıt vermeye başladığını belirtmişti.

Roket saldırısına hoşgörü göstermeyeceğini söyleyen Netanyahu “Biz konuştuğumuz sırada İsrail bu sebepsiz öfkeye sert şekilde yanıt veriyor” diye konuştu.

Netanyahu, “İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır” dedi.

Netanyahu saldırı sonrası Amerika ziyaretini kısa kesip ülkesine dönme kararı da aldı.

Hamas ise İsrail’in çok güçlü şekilde yanıt vermesi halinde kendilerini de karşılık vereceğini söyledi.

Hamas lideri İsmail Haniye yaptığı yazılı açıklamada Filistin halkının boyun eğmeyeceğini ve askeri güçlerinin de düşmana kırmızı çizgiyi aşması halinde engel olacağını kaydetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne misilleme saldırısı düzenlemeye hazırlandığının anlaşılmasının ardından Hamas liderleri saklanmış, polis ve güvenlik oluşumları tahliye edilmiş, hastaneler alarm durumuna geçmişti.

Gazze’den fırlatıldığı belirtilen roketin Tel Aviv’de bir eve isabet etmesi sonucu araların da kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.

İsrail saldırıdan Hamas’ı sorumlu tutarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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