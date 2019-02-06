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Tel örgüde can çekişen yavru köpeği son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen tel çite kafası sıkışarak can çekişen yavru köpek, bir gencin çabasıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden Hakan Güzel (29) isimli bir vatandaş, gece saatlerinde evinin yakınlarından gelen bir köpek iniltisi duydu.

Tel örgüde can çekişen yavru köpeği son anda kurtardı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen tel çite kafası sıkışarak can çekişen yavru köpek, bir gencin çabasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden Hakan Güzel (29) isimli bir vatandaş, gece saatlerinde evinin yakınlarından gelen bir köpek iniltisi duydu. İlk başta köpeğin bir şeyi olmadığını düşünen Güzel, sesin geldiği yere doğru gittiğinde ise yavru bir köpeğin bahçe teline kafasının sıkıştığını fark etti. Nefes alamadığı için can çekişen yavru köpeği ilk olarak eliyle çıkarmayı deneyen Güzel, bunda başarılı olamayınca hemen yakınlardaki evine koşarak kerpeten alıp geldi. Bir arkadaşıyla birlikte köpeğin olduğu bahçeye giren genç, kafasını saran telleri kerpetenle tek tek kesti. Telleri keserken yavru köpeğin zarar görmemesi için hassasiyet gösteren Güzel, köpeği kısa sürede tellerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.
Kurtardığı köpeği, soğuk havada dışarıda bırakmayan Hakan Güzel, yiyecek ve su vermek üzere evine götürdü.

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