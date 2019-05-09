Tel örgülere sıkışan köpeği duyarlı vatandaş kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tarla kenarındaki tel örgülere sıkışan köpeği gören duyarlı bir vatandaş sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Saraycık köyü Badipınarı mevkiindeki tarlasına giden Recep Dönmez(65) isimli vatandaş hem yan tarafındaki tarlanın tel örgüleri tarafından bir köpek sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Dönmez, bir köpeğin tel örgülere sıkışık vaziyette acı çektiğini gördü. Yanındaki çalışanı ile birlikte hemen olaya el atan Dönmez, köpeği sıkıştığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

