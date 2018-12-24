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Tel örgüye sıkışan tilkiyi kurtardı; öperek doğaya saldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

ARTVİN’de, girdiği bir evin bahçesinde tel örgülere sıkışan tilki, Gülten ve Dursun Kurt çifti tarafından kurtarıldı.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, girdiği bir evin bahçesinde tel örgülere sıkışan tilki, Gülten ve Dursun Kurt çifti tarafından kurtarıldı. Dursun Kurt, eşinin isteği üzerine kurtardığı tilkiyi besledikten sonra, öperek doğaya saldı.

Yukarı Maden köyü Parmaklı Mahallesi'nde oturan Gülten ve Dursun Kurt çifti, gelen sesler üzerine bahçeye indi. Çift, tel örgülere sıkışan tilkiyi fark etti. Tilki, yaklaşık 20 dakika süren çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anları kayda alan Gülten Kurt, eşine 'Onu salmadan öp' dedi. Dursun Kurt da sıkıştığı yerden kurtardığı tilkiyi besledikten sonra öperek yeniden doğaya saldı. Gülten Kurt, tilkiyi 'güle, güle' diyerek uğurladı.

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