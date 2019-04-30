Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği’ne saldırıda 3 Türk, 1 OSÖ askeri yaralandı

Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Birliği’ne roketli saldırı oldu. 3 Türk askeri ve 1 ÖSO askeri yaralandı. Suriye’nin Mera Tel Rıfat bölgesi kırsalındaki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede TSK tarafından belirlenen PYD hedefleri yoğun topçu ateşi altına alındı.

Suriye’nin Mera Tel-Rıfat bölge kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin(TSK) bulunduğu üsse PYD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından TSK, bölgedeki PYD noktalarına hava harekatı ile top ve tankçıların yoğun atışlar yapıldı. Verilen karşılıkta çok sayıda PYD’li teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Türk Birliği’ne düzenlenen saldırıda yaralanan 2 si ağır 3 Türk askeri ile 1 ÖSO askeri Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

