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Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:39 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, öğle saatlerinde Maranez köyü yakınlarında PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı. TSK birlikleri saldırıya anında karşılık verdi. Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, saldırının yapıldığı Minnag bölgesinde bulunan teröristler, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.

Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler de bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Yaralı askerler tedaviye alınırken, şehit askerin cenazesi de morga konuldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

İHA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ERGENEKON vb ASKERİ DARBE HEVESLİLERİ ! 28 NİSAN 2019 GÜNKÜ ÇAMLICA CAMİSÎNDEKİ SABAH NAMAZI ETKİNLİĞİ SİZLERE İKAZ UYARI MESAJDI 15 TEMMUZ ASKERİ DARBE TEŞEBÜSÜ GİBİ BİR ŞEYE KALKIŞMAYIN DİYE AKILLI OLUN OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE DİYE ELÇİYE ZEVAL OLMAZMIŞ BEN DOST OLARAK UYARAYIMDA SİZLER GENE AMERİKA VE NATOYA GÜVENEREK YAPACAĞINIZI YAPIN ( YAPMAYIN SAKIN HA )
bu pyd yi türkiyeden silahlarıyla geçirip gösteri yaptıran tayyip ve akp sonra Suriye'de aynı pyd nin 110 garşban askeri şwhit etmesindede kıvımıştı.bu ülkenin en büyük beladı ülkenin her yerini talan edip peşjeş çektiren akp en büyük çeteside akp dir..bu ülkeye pkk bu kadar zarar veremezdi iktidarda olsa..
"Dışişleri kaynakları, Türkiye topraklarından Kobani'ye silah ve peşmerge geçişinin dün akşam itibariyle başladığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu da, peşmergenin destek için Kobani’ye geçişine yardımcı olduklarını söyledi" 20 Ekim 2014
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