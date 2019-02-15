Tel Rıfat üç yıldır YPG/PKK işgalinde

ÖMER KOPARAN - Terör örgütü YPG/PKK, üç yıldır Tel Rıfat'ı işgal ediyor. Yaklaşık 250 bin Tel Rıfatlı, Türkiye sınırındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti. Örgüt, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor. Halep'e bağlı Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki 42 köyde yaşayan ve YPG/PKK'nın göç ettirdiği yaklaşık 250 bin Arap sivil, üç yıldır ilçenin doğusundaki komşusu Azez'de barınıyor. - "Sığınacak tek yer Türkiye'ydi" Tel Rıfatlı Amir Allito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden Türkiye sınır hattına gelme nedenlerini, "Sığınacak tek yer Türkiye'ydi." sözleriyle ifade etti.

Allito, "Rusya uçaklarının havadan, YPG/PKK’nın karadan saldırıları sonucu Tel Rıfat’tan çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Sınır hattına yürüyerek ulaştık. Başlangıçta çok zor zamanlar geçirdik." dedi. Geçici kamplara yerleştirildiklerini anlatan Allito, ilk yıl bazı çadırlarda birkaç aile, yaklaşık elli kişi kaldıklarını, çocuklar ve kadınlar açısından zor koşulların eskisi kadar olmasa da halen devam ettiğini vurguladı. Allito şöyle konuştu: "Üç yıl oldu. Artık Tel Rıfat'ımıza dönmek istiyoruz. Tel Rıfat buraya çok yakın ama hiçbir şekilde giremiyoruz. Uzaktan bakıp hatıralarımızı yad edebiliyoruz. Kamplarda çok zorlanıyoruz. Tel Rıfat’ta rahattık. YPG/PKK, Rusya ve Esed desteği ile memleketimizi işgal etti." - "Ne arkadaşımız kaldı ne de başka bir şey" 12 yaşındaki Yusuf Kuveys de çadır kamplarında yaşamın zorluklarını anlattı. Kuveys, "Üç senedir buradayım. Bizi evimizden ettiler. Okulumuzdan geri bıraktılar. Çadırlarda çamurla yaşamak zor. Bizim bir suçumuz yok. Biz sadece çocuktuk. Tüm arkadaşlarım benim gibi göç etti. Herkes farklı bir yere dağıldı. Ne arkadaşımız kaldı ne de başka bir şey." diye konuştu.