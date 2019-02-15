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Tel Rıfat üç yıldır YPG/PKK işgalinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Suriye'de Afrin-Azez arasındaki Tel Rıfat ilçesi, 3 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor - Tel Rıfatlı 250 bin civarında Arap sivil, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan kamplarda barınmaya çalışıyor - Terör örgütü, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat'tan Afrin ve Azez'i hedef almaya devam ediyor - Tel Rıfat ve çevresindeki 42 köyden zorla çıkartılan sivillerden Amir Allito: - "Rusya uçakları havadan, YPG/PKK’nın karadan saldırıları sonucu Tel Rıfat’tan çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Sınır hattına yürüyerek ulaştık. Başlangıçta çok zor zamanlar geçirdik" - 12 yaşındaki Yusuf Kuveys: - "Üç senedir buradayım. Bizi evimizden ettiler. Okulumuzdan geri bıraktılar. Çadırlarda çamurla yaşamak zor" - "Bizim bir suçumuz yok. Biz sadece çocuktuk. Tüm arkadaşlarım benim gibi göç etti. Herkes farklı bir yere dağıldı"

ÖMER KOPARAN - Terör örgütü YPG/PKK, üç yıldır Tel Rıfat'ı işgal ediyor. Yaklaşık 250 bin Tel Rıfatlı, Türkiye sınırındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.

Örgüt, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Halep'e bağlı Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki 42 köyde yaşayan ve YPG/PKK'nın göç ettirdiği yaklaşık 250 bin Arap sivil, üç yıldır ilçenin doğusundaki komşusu Azez'de barınıyor.

- "Sığınacak tek yer Türkiye'ydi"

Tel Rıfatlı Amir Allito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden Türkiye sınır hattına gelme nedenlerini, "Sığınacak tek yer Türkiye'ydi." sözleriyle ifade etti.

Allito, "Rusya uçaklarının havadan, YPG/PKK’nın karadan saldırıları sonucu Tel Rıfat’tan çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Sınır hattına yürüyerek ulaştık. Başlangıçta çok zor zamanlar geçirdik." dedi.

Geçici kamplara yerleştirildiklerini anlatan Allito, ilk yıl bazı çadırlarda birkaç aile, yaklaşık elli kişi kaldıklarını, çocuklar ve kadınlar açısından zor koşulların eskisi kadar olmasa da halen devam ettiğini vurguladı.

Allito şöyle konuştu:

"Üç yıl oldu. Artık Tel Rıfat'ımıza dönmek istiyoruz. Tel Rıfat buraya çok yakın ama hiçbir şekilde giremiyoruz. Uzaktan bakıp hatıralarımızı yad edebiliyoruz. Kamplarda çok zorlanıyoruz. Tel Rıfat’ta rahattık. YPG/PKK, Rusya ve Esed desteği ile memleketimizi işgal etti."

- "Ne arkadaşımız kaldı ne de başka bir şey"

12 yaşındaki Yusuf Kuveys de çadır kamplarında yaşamın zorluklarını anlattı.

Kuveys, "Üç senedir buradayım. Bizi evimizden ettiler. Okulumuzdan geri bıraktılar. Çadırlarda çamurla yaşamak zor. Bizim bir suçumuz yok. Biz sadece çocuktuk. Tüm arkadaşlarım benim gibi göç etti. Herkes farklı bir yere dağıldı. Ne arkadaşımız kaldı ne de başka bir şey." diye konuştu.

Terör örgütünden kaçarak sığındıkları kamp bölgesine geldikleri zaman ilk etapta çoğu ailenin çadır bulamadığını da söyleyen Kuveys, şu anda şartların eskiye göre katlanılabilir olduğunu ancak artık Tel Rıfat’a dönmek istediklerini belirtti.

Başka bir Tel Rıfatlı kamp sakini Muhammed Ebu Vahid de "Tel Rıfat merkezi ve 42 köy, şu an YPG/PKK’nın işgali altında ve göç ettirdikleri bu kadar sivil, zorlu yaşam mücadelesi veriyor." ifadesini kullandı.

- AA havadan görüntülemişti

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK halen buradan, Türkiye'nin terörden arındırdığı Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki sivil yerleşimlere saldırılar düzenliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine sık aralıklarla obüs atışlarıyla karşılık veriyor.

AA, 27 Mayıs 2018'de Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki ilçeyi drone ile havadan görüntülemişti. Kayıtlarda, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpmıştı. Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
3.yıl Suriye Tel Rıfat

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