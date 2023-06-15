Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütüne Mehmetçik'ten bir darbe daha! MSB duyurdu: 16 terörist daha etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında kritik bir gelişme daha yaşandı. MSB dün 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurduğu Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki yeni gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi."

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye… pic.twitter.com/bRfsHHauZC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023



