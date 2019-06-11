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'Tel Rıfat'ta 10 Terörist Öldürüldü'

11.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta 10 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen teröristlerin, iki gün önce bir Türk askerin öldüğü saldırıyı düzenleyenler arasında olduğu kaydedildi.

'Tel Rıfat'ta 10 Terörist Öldürüldü'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta 10 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen teröristlerin, iki gün önce bir Türk askerin öldüğü saldırıyı düzenleyenler arasında olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı belirtildi.

Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, “Şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların kanı yerde bırakılmadı’’ dendi.

Milli Savunma Bakanlığı, “Ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlenen tanksavarlı saldırıda 5 Türk askeri de yaralanmıştı.

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