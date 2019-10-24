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Tel Rıfat’ta SMO ve TSK’ya destek gösterisi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek gösterileri düzenlendi.Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat’ta Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek gösterileri düzenlendi.

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek gösterileri düzenlendi.
Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat’ta Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Beşar Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. “YPG/PKK’yı Tel Rıfat’ta istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, terör örgütü nedeniyle evlerini terk ettiklerini belirterek, Tel Rıfat’ı terörden arındırması için TSK ve SMO’dan yardım istedi.

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